Ooredoo Night Run by Xiaomi 2025 | Un succès sans précédent avec plus de 4500 coureurs (Photos)

Ooredoo Tunisie est fier d’annoncer que la quatrième édition de l’Ooredoo Night Run by Xiaomi, qui a eu lieu le 22 mars 2025, a été un énorme succès, attirant plus de 4 500 participants de tous horizons.

Cet événement emblématique, organisé au cœur de la capitale tunisienne, sur l’Avenue Habib Bourguiba, a été une célébration du sport, de l’innovation et de l’esprit communautaire, réunissant athlètes, familles et passionnés de technologie pour une soirée inoubliable.

Ooredoo Night Run by Xiaomi de cette année a été un magnifique spectacle d’animation musicale, de compétitions sportives et de solidarité communautaire, avec des participants se réunissant pour une soirée de course, de plaisir et de divertissement. L’événement a présenté trois catégories principales de courses : la course de 10 km pour les coureurs expérimentés, la course de 5 km pour les coureurs amateurs, et la course de 2 km pour les enfants âgés moins de 12 ans. De plus, pour la première fois, deux nouvelles catégories ont été rajoutées : une spéciale pour les personnes handicapées et une autre pour les seniors de plus de 65 ans, garantissant l’inclusivité pour toutes les catégories de la société tunisienne.

La soirée n’a pas été seulement une compétition, mais aussi une occasion de s’amuser et de participer à des activités familiales. Les participants ont apprécié une large gamme de spectacles et de surprises, avec une énergie et un enthousiasme palpables tout au long de l’événement. L’atmosphère vibrante a fait de cette édition l’une des plus mémorables de l’histoire de l’événement.

Fidèle à son engagement en faveur de l’innovation, l’Ooredoo Night Run by Xiaomi de cette année a présenté un coin interactif 5G, permettant aux participants et aux spectateurs de découvrir de manière concrète l’avenir de la connectivité. Avec le lancement récent de la technologie 5G en Tunisie par Ooredoo, ce coin a été un point fort, mettant en valeur la manière dont la 5G peut transformer notre manière de nous connecter, de communiquer et de vivre notre environnement.

« Nous sommes ravis du succès de l’Ooredoo Night Run by Xiaomi et de la participation incroyable. L’événement a parfaitement incarné notre mission de combiner sport, technologie et engagement communautaire », a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie. « Il était inspirant de voir plus de 4 500 coureurs, de tous âges et catégories, se joindre à nous pour célébrer nos valeurs communes de santé, d’innovation et de solidarité. »

Dans le cadre de son engagement en matière de responsabilité sociale, l’ensemble des recettes de l’événement ont été reversées à Diar El Amal Tunis, une association qui soutient les enfants abandonnés à la naissance. Cette initiative renforce l’engagement de l’entreprise à servir à la communauté locale et à avoir un impact social positif.

« Nous sommes fiers de contribuer au travail important de Diar El Amal, en offrant un avenir meilleur aux enfants vulnérables », a ajouté Al-Khater. « L’Ooredoo Night Run by Xiaomi n’est pas seulement un événement sportif, mais une occasion de soutenir les personnes dans le besoin et de montrer la force de la solidarité communautaire. »

Sylvester Huang, Directeur Commercial de Xiaomi Tunisie, a exprimé son enthousiasme face au succès de l’événement, déclarant : « Xiaomi est ravi de continuer notre partenariat avec Ooredoo pour le Night Run. Cet événement est la plateforme idéale pour promouvoir un mode de vie sain et innovant, en encourageant la communauté à adopter un mode de vie plus actif tout en explorant les nouvelles technologies. Nous sommes déjà impatients pour la prochaine édition ! »

Le succès de l’Ooredoo Night Run by Xiaomi 2025 établit un nouveau standard pour les futures éditions de l’événement. Avec plus de 4 500 coureurs participant et un large engagement de la communauté, Ooredoo Tunisie est enthousiaste à l’idée de continuer à développer cet événement remarquable, offrant encore plus d’opportunités pour les gens de se rassembler et de célébrer le sport, la technologie et un sens commun de l’unité.

Communiqué