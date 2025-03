Solidarité-Tunisie | Zakat El-Fitr pour les enfants des Villages SOS

Après l’annonce du Mufti de la République fixant le montant Zakat el-Fitr à deux dinars, l’association tunisienne des Villages d’Enfants SOS a lancé un appel à la générosité.

Dans un communiqué publié ce mercredi 26 mars 2025, l’association a rappelé que les Villages SOS sont éligibles à recevoir ces dons, conformément à une fatwa de Dar al-Ifta datant de 2019.

Pour faciliter les dons, l’association a mis en place un système de collecte par SMS : Il suffit d’envoyer un simple SMS au numéro 85510 pour donner 2 dinars (exonérés de frais), soit le montant de la Zakat El-Fitr.

Les fonds récoltés seront dédiés aux programmes d’accueil et de protection des enfants, à l’amélioration des infrastructures des quatre villages SOS (Gammarth, Siliana, Mehres et Akouda) et à la reconstruction du village de Siliana, indique l’association, qui accompagne actuellement 5.500 enfants et jeunes.

Y. N.