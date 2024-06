Conférence à la SMU : développement durable, responsabilité sociale et éthique des affaires

La South Mediterranean University (SMU) a accueilli le 30 et 31 mai 2024 sa première conférence scientifique internationale de premier plan sur le développement durable, la responsabilité sociale et l’éthique des affaires.

Organisée par son école de business MSB (Mediterranean School of Business), en collaboration avec Paris School of Business (France), Audencia (France), Telfer (Canada) et Université Paris 1 Panthéon, cet événement a rassemblé des chercheurs confirmés et étudiants chercheurs de différentes universités à travers le monde ainsi que des experts pour discuter des enjeux cruciaux liés à la durabilité, la responsabilité sociale et à l’éthique dans le domaine de la recherche appliquée au monde du Business.

Le choix du développement durable, la responsabilité sociale et de l’éthique comme thématique principale de la conférence s’est imposé naturellement au comité scientifique en charge de cette conférence étant donné le contexte mondial actuel.

En effet, il est désormais essentiel que les entreprises adoptent des pratiques plus responsables et tiennent compte des impacts de leurs activités sur la société et l’environnement. Cette conférence scientifique a permis d’échanger des idées, de partager des recherches et d’explorer des solutions durables ensemble.

Participants et intervenants

La conférence a enregistré la participation de 120 professeurs et étudiants chercheurs venant de différents pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Koweït, la France et bien sûr la Tunisie.

Les Keynotes Speakers étaient le professeur Douglas Cumming, titulaire de la Chaire DeSantis en Finance et Entrepreneuriat à la Florida Atlantic University, et le professeur Omrane Guedhami, professeur d’Economie internationale à la Darla Moore School of Business de l’Université de Caroline du Sud.

Témoignages d’industriels engagés

Lors de cette conférence, deux industriels ont partagé leurs efforts en matière de développement durable. Mehdi Zribi, CSR, Legal and External Affairs Manager chez Sotuver, a présenté les initiatives de son entreprise dans le domaine du recyclage des bouteilles en verre. Sotuver s’engage activement dans la collecte, le tri et la valorisation des bouteilles en verre, contribuant ainsi à la réduction des déchets et à la préservation de l’environnement.

Sabri Ben Guirat, Ceo du groupe Mabrouka, a souligné pour sa part l’importance de l’éthique des affaires dans le secteur industriel. Le groupe Mabrouka met en œuvre des pratiques responsables, favorisant la transparence, l’équité et la durabilité dans ses opérations.

Ateliers et sessions parallèles

Plusieurs sessions parallèles ont eu lieu durant les deux journées de la conférence permettant aux participants de présenter leurs derniers travaux de recherche et de s’informer sur les nouvelles pistes et méthodes de recherche dans la thématique du développement durable.

Un atelier animé par le professeur Hisham Farag de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni) a été spécialement conçu pour les jeunes chercheurs afin de les aider à choisir les revues scientifiques qui conviendraient le mieux à leur domaine de recherche et de les éclairer sur l’importance de la recherche durant leur carrière.

Un prix a été décerné au meilleur article de recherche présenté lors de la conférence.

Enfin, l’événement a été clôturé par un défilé d’habits traditionnels organisé par les étudiants de la SMU, mettant en valeur la richesse culturelle de la Tunisie.

Engagement futur

La SMU renforce son engagement dans la recherche et l’excellence académique. La conférence sera désormais programmée tous les deux ans à la MSB. Une nouvelle conférence sera également organisée par son école d’ingénieurs Medtech en 2025.

La SMU est un établissement d’enseignement supérieur de renommée internationale. Ses 2 écoles sont internationalement accréditées. La MSB, école business, offre des programmes de licence en management, des masters spécialisés et des programmes de formation continue. MedTech, l’école d’ingénieurs, offre un programme de licence en informatique et des études d’ingénieurs avec 2 ans de prépa intégrés ainsi que des programmes de masters spécialisés et des masters exécutifs. Ses formations de qualité promeuvent la recherche et l’innovation.

Communiqué.