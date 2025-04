Kaïs Saïed fulmine contre «une administration qui persécute les citoyens»  (Vidéo)

Le président de la République, Kaïs Saïed, continue de dénoncer les dysfonctionnements de l’administration publique tunisienne, qu’il juge entravée par des «textes taillés sur mesure» utilisés comme prétexte pour persécuter les citoyens. Vidéo.

C’est ce qu’il a fait, une nouvelle fois, dimanche à Monastir, en marge du 25e anniversaire de la mort de Habib Bourguiba, en fustigeant, pour la énième fois, la bureaucratie et la corruption, affirmant que de nombreux diplômés tunisiens, pourtant compétents et innovants, se heurtent à un système bureaucratique rigide qui les empêche de servir la nation.

Il a également révélé que près de 80 000 requêtes concernant les conditions des travailleurs avaient été adressées à la présidence de la République, soulignant l’impact négatif de ces blocages sur la croissance économique, qui établie à 1,4% en 2024 et a du mal à repartir depuis 20210.

Saïed, qui continue de pointer les dysfonctionnements sans apporter des remèdes aux maux qu’il dénonce, comme le ferait n’importe quel citoyen, observateur ou opposant, a aussi déploré les «mauvais choix» en matière d’éducation, sources d’un chômage massif, tout en rendant hommage aux responsables de l’ère post-indépendance : «Bien que souvent détenteurs d’un simple certificat d’études primaires, ils ont su bâtir l’État tunisien grâce à leur esprit combatif», a-t-il affirmé, reprenant ainsi une l’idée qu’il défend depuis quelque temps selon laquelle la motivation est souvent préférable à la compétence, et le patriotisme à l’expertise.

Le président a insisté sur l’urgence d’agir rapidement pour servir le peuple et protéger la Tunisie, affirmant que le pays possède toutes les potentialités nécessaires pour créer des richesses et établir la justice sociale, souligné, au passage, le rôle crucial de médias libres, véritables porte-voix de la volonté populaire. «Les médias en Tunisie sont libres, et nous ne sommes pas les gardiens de la pensée. Mais nous voulons des médias réellement libres, qui expriment la volonté du peuple tunisien», a-t-il lancé, étant entendu que cette volonté est incarnée par lui-même et le processus politique qu’il a initié par la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021.

«Les lobbies n’ont plus de place en Tunisie, seul le peuple tunisien exerce le pouvoir selon sa volonté et les lois qu’il a lui-même mises en place», a encore déclaré Saïed, soulignant que le peuple tunisien, qui s’était révolté contre ses oppresseurs, a été trahi par ceux qui ont perverti les objectifs de la Révolution et porté atteinte aux services publics, par allusion à ceux qui ont gouverné le pays avant son accession au pouvoir en 2019.

«L’exercice du pouvoir n’est pas un privilège, mais une responsabilité sacrée qui repose sur une approche révolutionnaire en phase avec les aspirations du peuple, loin des solutions de compromis et des demi-mesures», a souligné le chef de l’Etat. Et d’ajouter : «Nous avons besoin d’une véritable révolution législative qui rompt définitivement avec le passé, pour assainir les services publics et bâtir un État solide», réitérant que l’Histoire ne revient jamais en arrière et laissant entendre que le processus politique qu’il a initié en 2021 est irréversible.

I. B. (avec Tap).