Vaste coup de filet sécuritaire à Tunis : 72 délinquants arrêtés

Le district de la sécurité nationale de Tunis a mené une importante opération dans le cadre de la lutte contre la criminalité, en particulier le trafic de drogue.

L’opération, qui s’est déroulée jusqu’à l’aube de ce vendredi 11 avril 2025, a mobilisé différentes brigades et unités de sécurité de Tunis, et ce, en coordination avec le ministère public.

Celle-ci a abouti à l’arrestation de 72 individus considérés comme des éléments criminels dangereux, indique le ministère de l’Intérieur.

Outre ces arrestations, les forces de l’ordre ont également réussi à saisir des quantités de drogues ainsi que des sommes d’argent en possession des suspects interpellés, indique encore le département de l’Intérieur, sans donner plus de détails sur les quantités saisies.

La même source a par ailleurs réaffirmé sa détermination à traquer et à démanteler les réseaux qui sévissent en Tunisie et à renforcer la sécurité du pays et des citoyens en luttant contre toutes les formes de criminalité.

Y. N.