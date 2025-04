Tunis | Foire internationale du livre : L’affiche de la 39e édition

Tunis s’apprête à accueillir la 39e édition tant attendue de sa Foire internationale du livre, un événement phare pour les passionnés de littérature et les acteurs du monde de l’édition.

L’annonce officielle vient d’être faite, dévoilant l’affiche officielle de cette manifestation culturelle d’envergure qui se déroulera du 25 avril au 4 mai 2025, sous un slogan porteur de sens et d’espoir : « Nous lisons pour construire« .

Cette thématique met en lumière le rôle essentiel de la lecture dans l’édification des individus, des sociétés et de l’avenir et souligne le pouvoir des mots pour inspirer, éduquer, connecter et pour bâtir un monde meilleur.

Notons que la Foire international du livre est un rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières parutions, rencontrer des auteurs, échanger avec des éditeurs et participer à des événements littéraires variés pour tous les goûts et tous les âges.