Tunisie | Le taux de remplissage des barrages atteint 36,2 %

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie est actuellement de 36,2%, a indiqué Hammadi Habaieb, secrétaire d’Etat auprès au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. (Ph. Barrage Sidi Salem).

Ce taux est meilleur que celui enregistré le 8 novembre 2024, et qui était de 22%, l’un des plus bas enregistrés ces trente dernières années, mais il reste insuffisant pour satisfaire les besoins du pays en cette ressource devenue de plus en plus rare

S’exprimant lors d’un atelier régional, jeudi 10 avril 2025 à Jendouba (nord-ouest de la Tunisie), sur l’utilisation efficace des ressources en eau, Habaieb a réitéré l’appel à rationaliser la consommation d’eau et à donner la priorité à la satisfaction des besoins prioritaires, notamment l’eau potable et l’eau pour l’irrigation des arbres fruitiers et des cultures stratégiques.

Le président de l’Organisation tunisienne des eaux et forêts, Jamel Laabidi, a mis en avant les obstacles à l’utilisation optimale des ressources en eau pour l’irrigation, tels que l’impact du changement climatique, la fréquence des années de sécheresse au cours des dix dernières années et la dégradation des réseaux de distribution d’eau. Et il a appelé à accélérer la mise en œuvre des réformes nécessaires pour assurer une meilleure mobilisation des réserves d’eau, tant dans les barrages que dans les réseaux d’irrigation et d’eau potable, soulignant la nécessité de finaliser les différents projets prévus.

Le gouvernorat de Jendouba est considéré comme la réserve en eau de tout le pays, a souligné l’experte en ressources en eau Sakina Hakimi, ajoutant que «la région fournit environ 16% de toutes les ressources nationalesen eau, estimées à 703 millions de mètres cubes par an».