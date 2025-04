Affaire Sonia Dahmani | La qualification de crime rétablie

La chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis a décidé, ce jeudi 10 avril 2025, de rejeter l’arrêt de la Cour de cassation, confirmant ainsi la qualification de crime et le renvoi du dossier de Sonia Dahmani devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

L’information a été relayée ce soir par Ramla Dahmani Accent, sœur de l’avocate et chroniqueuse, en commentant : « comme si ce mot—crime—pouvait s’appliquer à des mots prononcés, à des idées exprimées, à une femme qui parle. Ils s’acharnent. Encore. Encore. Encore… »

Et d’ajouter : « Je ne sais même plus comment crier cette injustice. Je suis fatiguée, écœurée, mais je ne peux pas me taire. Parce que ma sœur est là-bas. Enfermée. Punie pour avoir parlé. Et aujourd’hui, on lui colle un crime. Un crime. Je n’ai plus les mots. Juste la rage »

Pour rappel, la Cour de cassation, saisie par la défense, avait cassé le 3 février dernier la décision initiale et ordonné un réexamen du dossier par une autre chambre d’accusation.

Notons que cette affaire oppose la Direction générale des prisons à Sonia Dahmani, suite à des déclarations concernant les conditions de détention au sein des prisons tunisiennes.

Y. N.