Sidi Bouzid | Village artisanal spécialisé dans la filière bois d’olivier

Créer une structure de gestion pour le village artisanal, augmenter la compétitivité et la productivité des entreprises de transformation du bois d’olivier et dynamiser le village artisanal à travers l’intégration de tous les acteurs impliqués, à savoir les artisans, les centres de formation professionnelle, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, les structures de soutien et les médias.

Tels sont les objectifs du projet Irada (Volonté) pour la promotion du village artisanal et le développement de la filière bois d’olivier, financé par l’Union européenne, conclu dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, un programme destiné à soutenir 26 instituts de formation professionnelle dans huit gouvernorats : Jendouba, Bizerte, Sfax, Médenine, Gabès, Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid.

Cette initiative régionale de soutien au développement économique durable vise à doter le village des équipements nécessaires, ainsi qu’à encadrer et former plus de 35 artisans, a indiqué à l’agence Tap, Charefeddine Tahri, PDG de la Société de gestion du complexe industriel et technologique de Sidi Bouzid (CITech-SBZ).

Mohamed Akremi El-Hamdi, chef de projet pour la valorisation du village artisanal et le développement de la filière bois d’olivier, a indiqué qu’Irada à Sidi Bouzid repose sur trois composantes principales : la construction de six ateliers et de deux grandes halles, la mise en place d’une halle de production, d’une autre d’animation et d’ateliers de formation, et la formation de plus de 130 artisans dans les domaines de la sécurité au travail et de la maintenance des équipements.

Cette infrastructure, qui sera mise en œuvre par les artisans au sein d’un groupement d’intérêt commun, doit être exploitée au maximum.

Le bois d’olivier est l’un des secteurs d’artisanat les plus prometteurs et innovants, avec 35 entreprises actives dans la région, dont 6 exportent la totalité de leur production, et un effectif de plus de 200 employés permanents, a précisé El-Hamdi.