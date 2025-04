Drame de Mezzouna | Décès de trois lycéens : Appel à la suspension des cours en Tunisie

Une profonde tristesse et une vague d’indignation secouent la ville de Mezzouna au gouvernorat de Sidi Bouzid suite au décès tragique de trois lycéens dans l’effondrement d’un mur au sein de leur établissement scolaire.

Face à ce drame, la Fédération générale de l’enseignement secondaire, qui dénonce une grave négligence de la part des autorités, a lancé un appel à la suspension des cours dans l’ensemble des lycées et collèges du pays pour demain mardi 15 avril.

Cette initiative vise à observer une journée de deuil et à exprimer la solidarité du corps enseignant et des élèves avec les familles des victimes, lit-on dans un communiqué publié ce lundi par la partie syndicale qui impute la responsabilité de ce drame au ministère de l’Éducation et au pouvoir en place.

Pointant du doigt l’absence criante d’un plan national d’aménagement et de maintenance des infrastructures scolaires et déplorant le manque d’investissement et de suivi de l’état des bâtiments accueillant les élèves, la Fédération exige une prise de conscience urgente et des mesures concrètes de la part des autorités afin de garantir un environnement d’apprentissage sûr et digne pour tous les élèves.

Rappelons que deux autres élèves ont été blessés dans l’effondrement de ce mur, qui a déjà fait l’objet de plusieurs réclamations et alertes…

Y. N.