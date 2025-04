La Tunisie sera affectée par la récession qui se dessine en Europe

La baisse des prix du pétrole sur le marché international aura certes des effets positifs immédiats sur l’économie tunisienne, mais cela ne sera pas le cas, sur le long terme, car cette situation conduira à une récession mondiale, notamment en Europe, 1er partenaire économique de la Tunisie.

Cette analyse a été faite par l’économiste Bassem Ennaifer dans une interview accordée à l’agence Tap.

La chute des prix du pétrole sur le marché international est bénéfique à court terme pour la Tunisie. Dans le budget de l’Etat 2025, le gouvernement a estimé qu’une baisse du prix du pétrole sur le marché international (en dollar), permettrait de faire économiser à l’Etat près de 162 millions de dinars. Car cette baisse, conjuguée à l’appréciation du dinar face au dollar constituent une aubaine pour la Tunisie.

Toutefois, il est à noter que l’élaboration du budget de l’Etat ne se limite pas au prix du pétrole, s’est empressé d’ajouter l’économiste, d’autres variables le conditionnent, comme les recettes fiscales, la dynamique économique et la création de la richesse, qui sont essentiels à la génération de ressources à long terme. Or, une récession économique à l’échelle mondiale, notamment, en Europe, premier partenaire économique de la Tunisie qui absorbe 70% de ses exportations, aura un impact négatif sur les entreprises exportatrices tunisiennes, notamment celles opérant dans les industries mécaniques et électriques dont l’essentiel des exportations vont vers l’Union européenne, qui est impactée par la guerre tarifaire lancée par Donald Trump. La conjoncture internationale, qui reste tributaire des fluctuations des prix du pétrole sur le marché international, entraînera, à long terme, une croissance économique faible dans le monde entier, y compris en Tunisie dont les ressources fiscales provenant des entreprises seront affectées au titre de 2025 et de 2026, estime l’économiste.