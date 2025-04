Drame de Mezzouna | Sit-in de deux heures dans toutes les écoles primaires du pays

Suite à la tragédie qui a frappé la ville de Mezzouna dans le gouvernorat de Sidi Bouzid ce lundi 14 avril 2025, coûtant la vie à trois lycéens, le Syndicat général de l’enseignement de base a appelé à un sit-in de deux heures dans toutes les écoles primaires du pays.

Le Syndicat qui attribue cette catastrophe à la vétusté alarmante de l’infrastructure de l’établissement et la nonchalance des autorités compétentes face à cette situation critique, a rappelé que le bilan humain est lourd à Mezzouna, où l’effondrement d’un mur du lycée a tué sur le coup trois élèves et gravement blessé deux autres.

Dans son communiqué, le Syndicat a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, aux habitants de Mezzouna ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative et au secteur de l’enseignement secondaire et a par ailleurs pointé directement la responsabilité du ministère de l’Éducation et de l’ensemble des autorités dans cette terrible catastrophe.

En signe de solidarité avec le secteur de l’enseignement secondaire et en deuil face à ce drame le Syndicat a appelé à observer un sit-in de protestation de deux heures dans toutes les écoles primaires du pays, le mardi 15 avril 2025, de 10h00 à midi.

Rappelons que les cours ont été suspendu dans toutes les écoles, collèges et lycées de Sidi Bouzid et que les collèges et lycées das autres régions ont également décidé de suspendre les cours demain.

Y. N.