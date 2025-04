Cinéma | Lotfi Achour et Feriel Kallel distingués à Montréal

‘‘Les enfants rouges’’, deuxième long métrage de Lotfi Achour, vient de remporter la mention spéciale dans la catégorie «Droits de la personne» au Festival international de cinéma Vues d’Afrique à Montréal (Canada), dont le palmarès de sa 41e édition a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture, dans la soirée du dimanche 13 avril 2025.

Par ailleurs, le court-métrage ‘‘Charité’’ (22 minutes), écrit et réalisé par la Tunisienne Feriel Kallel, a reçu le premier prix dans la catégorie «Regards d’ici».

Les deux films font partie des œuvres distinguées parmi 86 productions en provenance de 35 pays, réparties dans différentes catégories de la compétition officielle du festival qui s’est déroulé du 3 au 13 avril.

Sélectionné dans plus de 50 festivals à travers le monde et ayant raflé plus d’une quinzaine de prix, ‘‘Les enfants rouges’’ réalisé d’après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy, sera dans les salles à partir du 23 avril courant.

Les cinéphiles auront l’occasion de découvrir cette fiction inspirée de faits réels ayant bouleversé les Tunisiens, celle des deux bergers attaqués par des jihadistes dans la montagne de Mghilla en novembre 2015. Nizar 16 ans, est tué tandis qu’Achraf, 14 ans, est obligé de rapporter un message macabre à sa famille.

Scénariste de séries tunisiennes à succès comme ‘‘Naouret El Hawa’’ ou le feuilleton ramadanesque ‘‘Flashback’’ (2016-2017), Feriel Kallel signe avec ‘‘Charité’’ son premier film en tant que réalisatrice.

Le court-métrage raconte l’histoire de Joe, un sans-abri sexagénaire, qui rencontre par hasard Clara, une jeune femme lui offrant nourriture et abri devant sa maison. Au fil du temps, elle lui apporte quotidiennement des repas, créant une routine réconfortante. Puis, sans explication, ces attentions cessent brutalement et Clara disparaît. Originaire de Sousse, Feriel Kallel a poursuivi ses études à l’Ecole supérieure des sciences et technologies du design à Tunis (Essted). Elle a travaillé comme assistante réalisatrice sur des réalisateurs tunisiens de renom, et participant à des séries télévisées et des spots publicitaires. Elle est installée au Canada depuis 2019.