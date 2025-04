Sidi Bouzid en deuil | Suspension des cours après la tragédie de Mezzouna

L’Union régionale du travail de Sidi Bouzid, par le biais de sa Fédération générale de l’enseignement de base a annoncé un jour de deuil régional pour demain, mardi 15 avril 2025.

Cette décision fait suite à la tragédie survenue au lycée de Mezzouna, qui a coûté la vie aux trois jeunes élèves Abdelkader Dhahbi, Hammmdouda Messadi et Youssef Ghanmi, morts dans l’effondrement d’un mur au sein de leur établissement scolaire.

Suite à cela il a été décidé de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires de la primaire en passant par les lycées et les collèges relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid pour marquer ce jour de deuil à la mémoire des trois lycéens.

Dans son communiqué, la branche syndicale a exprimé sa profonde tristesse face à ce drame et a pointé du doigt la responsabilité des autorités régionales et locales, ainsi que celle du ministère de l’Éducation et du commissariat régional de l’éducation.

Le syndicat estime que le manque d’entretien et la vétusté des infrastructures éducatives sont à l’origine de ce tragique événement et met en lumière les conséquences dramatiques du manque d’investissement et de maintenance, tout en appelant à un débat sur la sécurité et l’état des infrastructures éducatives dans la région de Sidi Bouzid en particulier et à l’échelle nationale en général afin d’apporter des solutions rapides et efficaces.

Rappelons que suite à ce drame, les cours seront également suspendus dans tous les lycées et collègues en Tunisie demain, en signe de deuil et à la mémoire des trois lycéens morts à quelques semaines de l’épreuve du baccalauréat qu’ils s’apprêtaient à passer …

Y. N.