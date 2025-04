Sommet textile tuniso-européen à Monastir

Le secteur textile contribue à 29% des emplois industriels de la Tunisie, avec plus de 150 000 emplois et 1 400 unités industrielles, et représente 16% des exportations industrielles totales. Notre pays se classe au 9e rang dans la liste des fournisseurs de vêtements de l’Union européenne (UE).

Ces données ont été rappelées lors du 1er Sommet tuniso-européen du textile, qui a été inauguré hier, mardi 15 avril 2025, à Monastir, par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, en présence du gouverneur Issa Moussa, de l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Giuseppe Perrone, de l’ambassadeur d’Italie, Alessandro Prunas, et de l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Joséphine Frantzen.

Ont également pris part au sommet le président de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH), Haythem Bouajila, le président de la Confédération européenne de l’habillement et du textile (Euratex), Mario Jorge Machado, et le directeur général du Pôle de compétitivité Monastir-El Fajja (MFC pôle), Tarek Ferjaoui, ainsi qu’un groupe de hauts responsables du ministère, des responsables régionaux et des un nombre important d’industriels, d’acteurs économiques et de propriétaires d’entreprises opérant dans le pôle technologique dans divers secteurs.

La ministre a souligné dans son discours l’importance de ce sommet, qui contribuera à renforcer davantage le partenariat euro-méditerranéen pour assurer une industrie textile durable, en phase avec les dernières évolutions mondiales et basée sur des pratiques respectueuses de l’environnement, indique un communiqué de son département.

En marge de cet événement, un protocole d’accord a été signé entre la FTTH et Euratex visant à améliorer l’accès des produits textiles au marché européen et à renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur européennes. Il s’agit en outre de promouvoir l’investissement dans les secteurs à forte valeur ajoutée, tout en soutenant la formation et en suivant le rythme de l’évolution technologique. La ministre a également passé en revue les composantes clés du programme Gtex/Menatex, mis en œuvre par le Centre du commerce international (ITC) et financé par le Secrétariat suisse à l’économie (Seco) et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida), pour soutenir le secteur du textile et de l’habillement dans cinq pays, dont la Tunisie, dans le but d’accroître leur compétitivité à l’exportation, avec un accent particulier sur la transformation numérique.