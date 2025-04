Tunisie | Testour se transforme pour un avenir meilleur

La ville de Testour a célébré ce matin une étape importante dans son développement local avec l’inauguration de deux projets structurants : une nouvelle station de transport urbain et un point de vente dédié aux produits du terroir des femmes rurales

L’Ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli a participé ce matin à l’événement d’inauguration de ces projets visant à améliorer la vie quotidienne des citoyennes et citoyens tout en valorisant les richesses locales.

Mise en œuvre dans le cadre du projet « Initiative pilote pour un développement local intégré » IPDLI et financée par l’Union européenne en Tunisie et la Coopération suisse en Tunisie, la station de transport urbain permet aujourd’hui de désengorger le centre-ville de Testour et d’améliorer l’accueil des visiteurs.

De son côté, le point de vente offre à près de 300 femmes rurales un espace dédié pour exposer et vendre leurs produits locaux (plantes médicinales, confitures, fromages, etc.).

Il a été appuyé par les projets FORTER’ESS et IPDLI, financé par le Canada, l’Union européenne et la Coopération suisse en Tunisie, et mis en œuvre en partenariat avec le Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja.

Ces projets incarnent une approche intégrée du développement (infrastructure, économie locale et autonomisation des femmes) et témoignent des efforts conjoints des autorités locales, des partenaires de coopération et des communautés bénéficiaires.

Communiqué