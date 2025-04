Rencontre à Paris | Le retour de Gilbert Naccache   

Gilbert Naccache nous a quittés en décembre 2020, mais plus de quatre ans après, il est à nouveau présent à travers deux ouvrages puissants qui prolongent son engagement et sa mémoire : ‘‘Le seigneur des rats’’ et ‘‘Réflexions d’un promeneur solitaire’’, publiés à titre posthume.

‘Né le 15 janvier 1939 à Tunis au sein d’une famille juive tunisienne et mort le 26 décembre 2020 à Paris, Gilbert Naccache est un écrivain et militant de gauche tunisien. Ingénieur agronome de formation, il travaille au ministère de l’Agriculture entre 1962 et 1967. Expulsé du Parti communiste tunisien en 1959 pour ses tendances trotskystes, au milieu des années 1960, il rejoint le mouvement d’extrême-gauche clandestin Perspectives tunisiennes et devient l’un de ses principaux dirigeants.

Opposant au régime du président Habib Bourguiba, il est arrêté en 1968, torturé puis jugé par la Cour de sûreté de l’État et condamné à 16 ans de prison. Incarcérations, grèves de la faim, grâce présidentielle, assignations à résidence, puis nouvelles détentions et nouvelles condamnations à la prison, il bénéficiera d’une libération conditionnelle en 1979 et ne retrouve la totalité de ses droits qu’après la révolution de 2011. Il restera longtemps un symbole du combat pour les libertés et les droits en Tunisie et au Maghreb.

‘Le seigneur des rats’’ est une BD signée Z, adaptée de la nouvelle écrite par le militant de gauche en prison en 1976. Tout commence avec un carnet mystérieux trouvé sur une plage, un professeur d’histoire intrigué, un chat nommé Nénuphar… et une inquiétante armée de rats. Avant son départ, Gilbert Naccache avait confié à Z le soin d’adapter cette fable sombre et lucide, une histoire qui résonne aujourd’hui encore avec force face aux dérives autoritaires contemporaines.

L’ouvrage est édité en France chez Alifbata et en Tunisie chez Nirvana.

‘‘Réflexions d’un promeneur solitaire’’ est un recueil de textes choisis par Gilbert lui-même parmi ses publications sur les réseaux sociaux entre 2011 et 2016.

Inachevé par Gilbert, cet ouvrage précieux témoigne de la profondeur et de l’engagement toujours vivant de sa pensée. Thameur Mekki souligne dans la préface : «Jamais sur un ton testamentaire, rarement sur une note martiale, mais toujours fin observateur… Vraiment, tout y passe !»

L’ouvrage est édité en Tunisie par Nirvana.

Une rencontre autour de ces deux livres aura lieu jeudi 17 avril à 19h au CICP au 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris, avec la participation de Sarra Grira, Hatem Nafti et Z. Slim Naccache lira des extraits de l’ouvrage.

La BD ‘‘Le seigneur des rats’’ sera disponible à la vente sur place, avec une séance de dédicace spéciale de Z.

L’événement est organisé par l’Association Gilbert Naccache, avec le soutien du Centre pour le respect des mibertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT).

I. B.