Projection à l’IFT | »Fanon », un regard puissant sur la guerre d’Algérie et l’humanité

L’Institut Français de Tunisie (IFT) invite le public à une projection spéciale, jeudi 17 avril 2025 à 18h, du film « Fanon » réalisé par Jean-Claude Barny.

Ce biopic captivant nous plonge au cœur de la guerre d’Algérie à travers le parcours de Frantz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique. Fraîchement nommé chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida, ses méthodes contrastent avec celles des autres médecins dans un contexte de colonisation.

Frantz Fanon psychiatre émérite militant et porteur de paix est une figure majeure de l’anticolonialisme et les spectateurs auront l’opportunité de découvrir via le film puissant et instructif, cette figure marquante et son engagement dans une période cruciale de l’histoire dans un contexte politique et social marqué par la colonisation.

Les billets pour cette projection (tarif de 6 Dinars) sont disponibles dès à présent à l’accueil de l’Institut Français ainsi qu’en ligne via le site de l’IFT.

Bande-annonce :