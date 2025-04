Sortie en salles d’‘‘Agora’’, le dernier film d’Alaeddine Slim

‘‘Agora’’, le dernier long métrage de fiction de Alaeddine Slim sortira en salles en Tunisie à partir de ce mercredi 16 avril 2025. Des projections-débats sont programmées jusqu’au 26 avril dans plusieurs villes du pays en présence du réalisateur, des membres de son équipe et de critiques. Vidéo.

Ce drame, production tuniso-française d’une durée de 1h40min, réunit dans les principaux rôles Neji Kanawati, Bilel Slatnia, Majd Mastoura, Sonia Zarg Ayouna et Fathi Akkari.

Synopsis : dans une ville lointaine, des personnes disparues reviennent dans des circonstances inexplicables. Une enquête est ouverte, menée par l’inspecteur de la police locale Fathi, assisté de son ami médecin Amine. Les choses se compliquent et des renforts sont envoyés de la capitale pour résoudre l’affaire.

Ala Eddine Slim est le cofondateur d’Exit Productions, l’une des premières sociétés de production indépendantes en Tunisie. Il a réalisé et produit plusieurs films de toutes catégories et genres, qui ont été sélectionnés et primés dans plusieurs festivals de par le monde à l’instar du documentaire ‘‘Babylon’’ (co-réalisé avec Youssef Chebbi et Ismaël en 2012, Grand Prix FID Marseille 2012), ‘‘The last of us’’ (Lion du futur à la Mostra de Venise en 2016), ‘‘Tlamess’’ (présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, à Cannes en 2019). Son dernier film, ‘‘Agora’’ a été primé au prestigieux festival de Locarno en 2024.

Hormis son activité cinématographique, Ala est aussi artiste visuel. Sa série vidéo ‘‘Journal d’un homme important’’ a été programmée au Centre Pompidou à Paris en 2012 et son installation ‘‘3an’’ (co-créee avec Malek Gnaoui) a été présentée à Dream City 2022 (Tunisie) et Sharjah Biennial 2023 (Emirat arabes unis).

Programme des projections spéciales

Mercredi 16 avril à 18h : projection présentée par Alaeddine Slim – Le Rio – Tunis centre-ville.

Jeudi 17 avril 18h : projection-débat animé par Tahar Chikhaoui, critique de cinéma, en présence de Alaeddine Slim – Théâtre El Hamra à Bab Dzira – Tunis centre-ville.

Vendredi 18 avril à 10h30 : conversation avec Tahar Chikhaoui et Alaeddine Slim – CinéMadart Carthage – Espace Lez’art.

Samedi 19 avril à 18h30 : projection-débat en présence de l’équipe du film – Le Majestic – Bizerte.

Dimanche 20 avril à 16h : projection suivie d’une rencontre avec le cast du film, animée par Ghazi Zaghbani, acteur et metteur en scène – Espace Lartisto – Lafayette, Tunis centre-ville.

Mercredi 23 avril à 16h : projection-débat en présence de l’équipe du film – Ciné 350 – Cité de la Culture, Tunis.

Mercredi 23 avril à 18h : projection-débat en présence de l’équipe du film – Le Rio – Tunis centre-ville.

Jeudi 24 avril à 13h : projection-débat en présence de l’équipe du film – Esac – Gammarth, banlieue nord de Tunis.

Samedi 26 avril à 16h : projection-débat en présence de l’équipe du film – Espace Fausse Note – Hammamet.

Samedi 26 avril à 18h30 : projection-débat en présence de l’équipe du film – Espace Jeelen – Nabeul.