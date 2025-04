La sécurité intérieure et extérieure au centre de l’intérêt de Saïed

Kaïs Saïed a passé en revue, lundi 21 avril 2025, avec les hauts responsables de la sécurité intérieure, les opérations sans précédent qui ont permis de démanteler l’un des plus importants réseaux de trafic de drogue en Tunisie.

Lors de rencontre hier au palais de Carthage le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sûreté nationale, Sofiène Ben Sadok, et le directeur général de la Sûreté nationale, Mourad Saidane, et le commandant de la Garde nationale, Hassine Gharbi, le président de la république a souligné que ces réseaux criminels ne se livrent pas uniquement au trafic de drogue, mais qu’ils cherchent activement à déstabiliser la société.

«De même que certains cherchent à porter atteinte aux institutions de l’État, ces criminels visent à perturber la sécurité publique», a-t-il déclaré, selon un communiqué de la présidence.

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité pour les forces de sécurité de soutenir les équipes de contrôle économique dans le démantèlement des réseaux monopolistiques et de spéculation qui, selon lui, sont à l’origine de la hausse des prix des produits de première nécessité.

Saïed a passé en revue, le même jour, avec le ministre de la Défense, Khaled Shili, les résultats de la visite que ce dernier a effectuée à Rome dans le cadre de la Commission militaire mixte tuniso-italienne.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a souligné l’importance de renforcer davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans la lutte contre la migration clandestine, réitérant le ferme refus de la Tunisie de servir de point de transit ou d’accueil à de telles activités et insistant sur la nécessité de démanteler les réseaux criminels impliqués dans le trafic d’êtres humains et d’organes.

Saïed a également appelé les pays méditerranéens à fournir les financements nécessaires pour assurer le retour en toute sécurité des victimes de cette traite dans leurs pays d’origine et leur garantir des conditions de vie dignes.

Sur un autre plan, le chef de l’État a mis en avant les projets achevés ou en voie d’achèvement sous la supervision de la direction du génie militaire, tous réalisés en un temps record, selon ses termes.

Il a également salué le rôle des forces armées dans la défense de la nation et le soutien aux autorités civiles, notant que partout où elles sont déployées, elles apportent du réconfort et insufflent un profond sentiment de fierté et d’honneur aux citoyens.

I.B. (avec Tap).