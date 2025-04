François, le pape des périphéries, décède à 88 ans

Le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril 2025, dans un communiqué solennel, le décès du pape François, survenu à 7h35 heure locale. Le Souverain Pontife s’est éteint à l’âge de 88 ans, après plusieurs semaines de lutte contre une grave infection pulmonaire.

Premier pape originaire d’Amérique latine, Jorge Mario Bergoglio, de son nom de naissance, avait été élu le 13 mars 2013 pour succéder à Benoît XVI. Son pontificat, qui aura duré douze années, a profondément marqué l’histoire de l’Église catholique.

Pape des périphéries, des pauvres et du dialogue interreligieux, François a incarné une figure de proximité et d’humilité. Refusant les fastes du palais apostolique, il avait choisi de résider à la maison Sainte-Marthe. Il a constamment plaidé pour une Église ouverte, miséricordieuse, engagée sur les questions sociales et environnementales.

Ses prises de position audacieuses sur les migrants, la justice climatique, les abus sexuels dans l’Église ou encore son ouverture envers les personnes LGBTQ+ ont suscité à la fois admiration et controverses.

Des adieux empreints de compassion

Malgré une santé vacillante ces derniers mois, le pape François avait tenu à livrer un dernier message fort à l’occasion des fêtes de Pâques, appelant à un cessez-le-feu à Gaza et exprimant sa solidarité envers les populations civiles, tant palestiniennes qu’israéliennes. Ce message résonne aujourd’hui comme une ultime volonté de paix.

Le Vatican a précisé que les obsèques du pape François auront lieu dans les prochains jours sur la place Saint-Pierre. Conformément à la tradition, il sera inhumé dans les grottes vaticanes, sous la basilique Saint-Pierre.

Le monde entier, croyants et non-croyants confondus, rend hommage à celui qui a su, par sa parole et ses gestes, réconcilier spiritualité et humanité.

Djamal Guettala