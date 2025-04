Photo | Exposition «Berbérités» de Pierre Gassin à Kerkennah

Dans le cadre du Mois du Patrimoine, une exposition photographique de Pierre Gassin intitulée «Berbérités : des origines aux influences» se tiendra du 29 avril au 31 mai 2025 à la galerie Ramla à Kerkennah (Sfax).

Une culture n’évolue pas seule, isolée, mais se nourrit d’un environnement plus large, de rencontres, d’échanges comme de traditions millénaires. Berceau de la berbérité, le sud tunisien s’est enrichi de tellement de cultures différentes que c’est devenu la particularité de tout le pays, sa profondeur, son exemplarité !

«Berbérités» retrace un voyage extrospectif dans le sud tunisien, en quête de découvertes des structures sociales d’antan.

L’exposition propose des notes photographiques sur les symboles et gestes du quotidien témoignent de spécificités communes à quelques villages et villes du sud tunisien : les grandes richesses de traditions, de spiritualité et de tolérance, à Medenine, Ghomrassen, Chenini, Zammour et Tamezret…

«Résident à Kerkennah, j’ai pris le temps de développer la démarche à cet archipel riche en vestiges et dont les habitants perpétuent des rites et des habitudes sociales communautaires»; écrit Pierre Gassin à propos de son approche à la fois artistique et anthropologique. Il ajoute : «Montrer ces images encadrées et hors contexte permet de prendre le temps d’observer les signes et gestes avec plus d’attention, et peut provoquer une réflexion sur le présent.»

L’exposition se destine entre autres aux jeunes tunisiens. Des professeurs, des groupes d’élèves et des étudiants viendront à des visites commentées, puis à des débats sur ce qu’il persiste des cultures des origines. Par ces discussions, l’artiste espère «faire prendre conscience, responsabiliser et impliquer la jeunesse dans une vie en adéquation et harmonie avec la nature à l’instar de leurs ancêtres.»

«Dans un monde contemporain qui subit des bouleversements climatiques et sociétaux, il est salvateur de mieux comprendre les pratiques communautaires ancestrales et remettre la nature au centre de la vie citoyenne, avec écoute et respect», conclut Gassin.

Après avoir créé et dirigé 22 ans le Centre de formation professionnel et la galerie d’art Iris à Paris, Gassin, méditerranéen convaincu, décide de s’établir en Tunisie, où il aime retrouver la douceur de vivre méridionale.

De Djerba à Tunis, il a été profondément marqué par ses 8 ans passés à Sfax. Il y a d’ailleurs créé le Palais de la Photographie, dans le cadre de l’événement «Sfax, capitale de la culture arabe».

Il organise des expositions collectives et personnelles et crée à Kerkennah les Editions 55, qui ont publié plusieurs ouvrages sur le patrimoine, et la Galerie Gassin, premier espace dédié à la culture et à l’écologie, à Kerkennah.

I. B.