Tunisie | Kaïs Saïed appelle à une «révolution administrative»

Le président Kaïs Saïed a souligné que la révolution législative qu’il appelle de ses vœux doit s’accompagner d’une révolution administrative, ajoutant qu’il ne fallait pas hésiter à révoquer tout responsable qui, même un jour après sa nomination, se révèle indigne de la confiance placée en lui.

Lors d’une rencontre avec la Première ministre Sara Zaafrani Zenzeri, lundi 21 avril 2024, au palais de Carthage, le chef de l’Etat a également porté son attention sur l’état d’avancement des travaux du gouvernement, indique un communiqué de la présidence.

Saïed a une nouvelle fois exprimé sa fierté de la conscience du peuple tunisien, le qualifiant de mur inébranlable qui ne tombera jamais.

Toutes les tentatives visant à affaiblir la nation, qu’il s’agisse de stratagèmes destructeurs ou d’efforts désespérés de ceux qui aspirent à un retour en arrière, seront anéanties par cette détermination inébranlable, a-t-il souligné, sans nommer les parties ainsi désignées, mais on peut aisément déduire qu’il parle des opposants à son régime qui critiquent ce qu’ils appellent sa «dérive autoritaire» ou son «pouvoir personnel» et dont une quarantaine ont été condamnés la semaine dernière à de lourdes peines allant jusqu’à 66 ans de prison pour «complot contre la sûreté intérieure et extérieure» de l’Etat et autres accusations du même acabit.

I. B. (avec Tap).