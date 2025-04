Le bulldozer Trump fonce sur le Département d’État!

L’ouragan Trump frappe le Harry Truman Building, siège du Département d’État (ministère américain des Affaires étrangères). Après l’USAID, la CIA et les médias internationaux, c’est le cœur de la diplomatie américaine qui va subir à son tour le grand chambardement. Un décret exécutif de 16 pages va sceller l’avenir de l’institution et aura un impact considérable sur la relation des États-Unis avec le reste du monde. En voulant affaiblir les institutions, Trump se venge de ce que ses partisans qualifient d’«État profond» mais in fine, c’est le poids de l’Amérique sur la scène internationale qui sera affecté.

Imed Bahri

Selon une enquête d’Edward Wong, correspondant diplomatique du New York Times, l’administration Trump a préparé un plan global pour restructurer le ministère des Affaires étrangères qui comprend notamment un désengagement de l’Afrique et la fermeture des départements qui travaillent sur les questions relatives à la démocratie, aux droits humains et aux réfugiés.

L’auteur a lu le projet de décret exécutif proposant une restructuration radicale du Département d’État y compris la fermeture d’ambassades et de consulats à travers l’Afrique. Il comprend aussi la fermeture des principaux bureaux du ministère chargés du changement climatique.

Pour l’administration Trump, l’objectif du décret que le président pourrait signer cette semaine est d’imposer une réorganisation visant à simplifier l’exécution des tâches tout en réduisant le gaspillage, la fraude et les abus. Le projet de décret contient 16 pages et stipule que le ministère doit mettre en œuvre ces changements d’ici le 1er octobre.

Des responsables américains actuels et anciens, au courant des projets, ont déclaré que la signature du décret exécutif s’accompagnerait d’efforts pour licencier à la fois des diplomates de carrière, connus sous le nom d’agents du service extérieur, et des fonctionnaires qui travaillent généralement au siège du département à Washington. Ils ont ajouté que le ministère commencera à placer un grand nombre d’employés en congé payé et à émettre des avis de licenciement.

Le projet de décret prévoit la fin des examens du service extérieur pour ceux qui aspirent à intégrer le corps diplomatique tout en mettant l’accent sur de nouveaux critères d’embauche, notamment la cohérence avec la vision de la politique étrangère du président.

Le projet stipule que le ministère devrait étendre considérablement son utilisation de l’intelligence artificielle pour l’aider à rédiger des documents, à entreprendre l’élaboration et la révision des politiques et la planification opérationnelle.

Marginalisation programmée de l’Afrique

Le journal note que certaines dispositions du décret exécutif sont encore en cours d’examen et susceptibles d’être modifiées avant que Trump ne le signe.

Le Département d’État et le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche n’ont pas encore fait de commentaire immédiat sur cette affaire.

Le journal note aussi que la restructuration proposée du Département d’État pourrait entraîner la fermeture de bureaux régionaux qui aident à formuler et à mettre en œuvre des politiques dans certaines parties du monde. Le travail de ces bureaux sera transformé en quatre groupes: le groupe Eurasie composé de l’Europe, de la Russie et de l’Asie centrale; le groupe du Moyen-Orient composé du monde arabe, de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan; le groupe latino-américain composé des pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud et des Caraïbes, et le groupe indo-pacifique composé de l’Asie de l’Est, de l’Asie du Sud, de l’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, du Népal, du Bhoutan et des Maldives.

Le bureau Afrique qui supervise les politiques pour les pays du Sahel et du Sahara est absent de la restructuration et ne sera pas transformé en groupe comme pour les autres régions du monde. Il sera remplacé par un envoyé spécial junior, placé sous la responsabilité de la Maison Blanche et du Conseil de sécurité nationale. Il se concentrera sur une série de questions telles que la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme. Les ambassades non essentielles en Afrique subsaharienne seront fermées d’ici le 1er octobre. Au lieu de cela, les diplomates seront envoyés sur des missions spécifiques axées sur le développement.

Quant aux opérations canadiennes, elles seront transférées vers un nouveau bureau nord-américain sous la direction du secrétaire d’État Marco Rubio et seront gérées par une équipe considérablement réduite selon le projet. Cela comprend également la réduction de la taille de l’ambassade américaine à Ottawa.

Impasse sur les droits de l’homme, les réfugiés et les migrations

Le bureau chargé des questions de démocratie et de droits de l’homme, le bureau chargé des réfugiés et des migrations ainsi qu’un autre bureau chargé des organisations internationales seront tout simplement supprimés. Le poste de sous-secrétaire d’État supervisant les deux premiers bureaux sera également supprimé ainsi que le Bureau du Sous-secrétaire à la diplomatie publique et aux affaires publiques. Les changements comprendront également la suppression du Bureau de l’Envoyé spécial pour l’action climatique.

Le projet stipule que le Département d’État créera un nouveau poste important, à savoir le poste de sous-secrétaire chargé de la lutte contre les menaces transnationales, de la politique de lutte contre les stupéfiants et d’autres questions.

Quant à l’aide étrangère drastiquement réduite et jadis supervisée par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), aujourd’hui démantelée, elle sera absorbée par un bureau d’aide humanitaire.

Le projet stipule qu’en ce qui concerne le personnel, il y aura une transition du modèle actuel de rotation mondiale, non structuré et obsolète, vers un cadre professionnel plus intelligent, plus stratégique et plus spécifique à la région pour améliorer l’expertise. Cela signifie que les personnes souhaitant rejoindre le service extérieur choisiront, lors du processus de candidature, dans quelles agences régionales elles souhaitent servir.

Le projet indique que le ministère proposera des offres de licenciement aux employés du service extérieur et de la fonction publique jusqu’au 30 septembre. Le projet de décret prévoit de restreindre la portée des bourses Fulbright en les attribuant uniquement aux étudiants poursuivant des études de niveau master en matière de sécurité nationale.

Également, le département d’État va mettre fin à son contrat avec l’Université Howard, une institution universitaire réservée aux noires Américains, visant recruter des candidats pour les bourses Rangel et Pickering qui seront résiliées. L’objectif de ces deux bourses était d’aider les étudiants issus de groupes sous-représentés à avoir la possibilité de rejoindre le corps diplomatique peu de temps après l’obtention de leur diplôme.

Le projet de décret exécutif est l’un des nombreux documents internes circulant au sein de l’administration ces derniers jours décrivant les changements proposés au Département d’État. Une autre note présente une proposition visant à réduire le budget du ministère de près de 50% au cours du prochain exercice financier. Une autre note interne propose la fermeture de 10 ambassades et 17 consulats.

Afrique : davantage de commerce et moins d’aide

Dans un article publié par le magazine Politico, il est indiqué que l’approche de Trump est évidente à travers le démantèlement de l’USAID et l’imposition de tarifs douaniers. Il a souligné que la nouvelle approche sera basée sur davantage de commerce et moins d’aide. Trump souhaite également que les pays africains ouvrent leurs ressources minières aux investissements américains.

Les pays africains riches en ressources qui ont répondu favorablement à la requête de Trump comme le Congo et le Nigeria, pourraient tirer leur épingle du jeu. Cependant l’Afrique du Sud restera isolée en raison de sa position ferme contre Israël concernant le génocide à Gaza.

Autre élément important qui marque l’affaiblissement du Département d’État sous l’ère Trump et qui n’a pas échappé aux observateurs est le rôle central pris par Steve Witkoff, partenaire de golf de longue date de Trump aujourd’hui son envoyé spécial pour le Moyen-Orient et l’Ukraine. Il a en main les principaux dossiers de politique étrangère à savoir Gaza, les négociations avec l’Iran ainsi que les négociations pour la fin de la guerre réussi-ukrainienne. Le secrétaire d’État Marco Rubio est relégué au second rang.

En substituant les institutions de l’État par des personnes qu’il dote de grands pouvoirs, Donald Trump se venge du deep state (État profond) qu’il exècre mais in fine, ce sont les États-Unis qui en sortiront affaiblis et leur poids dans le monde affecté.