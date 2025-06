Trois films tunisiens restaurés au festival Cinéma Ritrovato

Trois œuvres majeures du patrimoine cinématographique tunisien seront projetées au plus grand festival mondial dédié aux archives cinématographiques et aux classiques restaurés : «Il Cinema Ritrovato», à Bologne, en Italie. Il s’agit de ‘‘L’Homme de cendres’’ de Nouri Bouzid, ‘‘La noce’’ du Nouveau Théâtre (Jalila Baccar, Fadhel Jaibi, Mohamed Driss, Habib Masrouki et Fadhel Jaziri), et le documentaire ‘‘Caméra arabe’’ de Férid Boughedir. (Ph. « L’homme de cendres » de Nouri Bouzid ».)

C’est ce que rapporte l’association tunisienne Ciné-Sud Patrimoine, dirigée par le réalisateur Mohamed Challouf, qui explique que la restauration de ces films a été rendue possible grâce à la collaboration entre les producteurs tunisiens et les cinémathèques et archives européennes, avec le soutien du ministère tunisien des Affaires culturelles et l’activisme de l’association Ciné-Sud-Patrimoine.

Restauration complète des images et du son

La restauration de l’un des plus importants classiques du cinéma tunisien, ‘‘La noce’’, a été réalisée par la Cinemateca Portuguesa de Lisbonne, qui a entrepris une restauration numérique et photochimique complète des images et du son du film.

Outre le DCP 4K de ce film, qui sera projeté au Festival de Bologne, la Cineteca de Lisboa offrira au Nouveau Film et à la Tunisie une nouvelle copie 35 mm entièrement restaurée. ‘‘La noce’’ sera projeté à Bologne le 27 juin en présence de Jalila Baccar, représentante du célèbre collectif Nouveau Théâtre, à l’origine du film.

‘‘L’Homme de Cendre’’ de Nouri Bouzid, produit par Ahmed Baha Eddine Attia pour Cinétéléfilms, est une restauration sponsorisée par la Cinematek de Bruxelles et la Cineteca de Bologne. Ces deux organisations de premier plan, affiliées à la Fédération internationale des archives du film (Fiaf), ont collaboré pour donner un nouveau souffle à cette œuvre majeure du cinéma tunisien. La restauration est actuellement achevée au prestigieux laboratoire de restauration de films L’Immagine Ritrovato de Bologne, en vue de la première mondiale le 22 juin au Cinéma Ritrovato de Bologne.

Le documentaire ‘‘Caméra arabe’’ de Férid Boughedir a été restauré par la Cinémathèque du Centre national du cinéma (CNC) en France, grâce notamment au soutien de sa directrice des collections, Béatrice De Pastre, qui avait déjà restauré le documentaire ‘‘Caméra d’Afrique’’, autre film du réalisateur et historien du cinéma arabe et africain. ‘‘Caméra d’Afrique’’ a été présenté il y a quelques années à Cannes Classics et, cette année, ‘‘Caméra arabe’’ sera présenté en première mondiale dans sa version restaurée à Bologne le 24 juin, en présence de Férid Boughedir.

Mohamed Challouf : «Protéger ce qui nous raconte»

«Convaincus que la préservation du patrimoine culturel est un acte de souveraineté et de transmission, nous avons créé une structure associative pour contribuer activement à la sauvegarde du patrimoine cinématographique national, arabe et africain», écrit Challouf, affirmant que «préserver ces œuvres, c’est protéger ce qui nous raconte, nous définit et nous inspire. C’est aussi affirmer notre identité collective et renforcer le rayonnement culturel de la Tunisie à l’échelle régionale et internationale.» «Chaque film patrimonial restauré a la formidable opportunité de connaître une nouvelle vie et de rencontrer de nouvelles générations de spectateurs. La sortie de ces films 40 ou 50 ans plus tard, en version numérique 2K ou 4K, représente une excellente occasion pour le public d’aujourd’hui de renouer avec sa culture et son patrimoine», poursuit le réalisateur.

La présence de ‘‘La Noce’’, ‘‘L’Homme de cendres’’ et ‘‘Camera arabe’’ au Cinéma Ritrovato de Bologne honore le cinéma tunisien et offre à ces films une formidable opportunité d’être vus et redécouverts par des centaines de programmateurs de films historiques de tous les continents, ouvrant ainsi les portes d’une partie de notre patrimoine cinématographique à la rencontre des cinéphiles du monde entier.

L’œuvre de Ciné-Sud Patrimoine

Ciné-Sud Patrimoine œuvre depuis plusieurs années à la préservation, la restauration et la promotion du patrimoine cinématographique tunisien, arabe et africain. Au fil des ans, l’association a construit un solide réseau de coopération avec plusieurs institutions européennes prestigieuses : la Cinematek de Bruxelles, la Cinemateca Portuguesa de Lisbonne, la Cineteca de Toulouse, la Cineteca di Bologna et la Defa Stiftung de Berlin. Ces collaborations ont permis, grâce au soutien du ministère des Affaires culturelles et à la sensibilité de certains producteurs privés, de restaurer de nombreuses œuvres emblématiques de la mémoire collective tunisienne, telles que ‘‘Les Baliseurs du désert’’, ‘‘Viva la muerte’’, ‘‘Les dupes’’, ‘‘Traversée’’, ‘‘Le camp de Thiaroye’’, ‘‘L’ombre de la Terre’’, ‘‘H’mida’’ et ‘‘L’Homme de cendres’’.

Nombre de ces films ont été projetés dans de grands festivals internationaux tels que Venise, Cannes, Bologne, Lyon et bien d’autres, démontrant ainsi leur valeur patrimoniale et leur portée universelle.

Par ailleurs, depuis 2015, Ciné-Sud Patrimoine, avec le soutien du CNCI et de plusieurs partenaires internationaux, dont l’Institut culturel italien de Tunis, organise à Sousse Ciné-Musée, le seul événement en Afrique et dans le monde arabe entièrement dédié à la promotion et à la valorisation du patrimoine cinématographique tunisien et international.