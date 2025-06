La Tunisie se joint à la «Marche mondiale vers Gaza»

Une caravane humanitaire tunisienne, baptisée «Convoi de la Résilience», partira lundi prochain, 9 juin 2025, du port de La Goulette, à Tunis, pour rejoindre la bande de Gaza via la Libye et l’Égypte.

L’initiative est promue par la Coordination conjointe pour la Palestine et s’inscrit dans le cadre de la «Marche mondiale vers Gaza», une mobilisation internationale impliquant des militants de plus de 30 pays, pour réclamer la fin du siège israélien du territoire palestinien occupé et l’ouverture de couloirs humanitaires.

Le convoi transportera des produits essentiels, notamment des médicaments et de la nourriture, destinés à la population palestinienne. Parmi les participants figurent des bénévoles, des médecins et des avocats tunisiens, avec le soutien d’organisations de la société civile et de syndicats comme l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui a qualifié cette initiative de «devoir moral» et d’acte de solidarité concrète.

Selon les organisateurs, la caravane se joindra à d’autres délégations internationales qui convergeront vers le point de passage de Rafah, à la frontière entre l’Égypte et Gaza, pour manifester pacifiquement et réclamer l’ouverture de couloirs humanitaires.

La «Marche mondiale vers Gaza», dont l’arrivée a Gaza est prévue le 15 juin courant, représente une réponse de la société civile internationale à l’inaction des gouvernements face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza.

Le départ du convoi de La Goulette est un signe supplémentaire de l’engagement de la société civile tunisienne à soutenir la cause palestinienne et à promouvoir des actions concrètes contre le siège de Gaza, ont déclaré les organisateurs.

I. B.