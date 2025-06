Israël arme un gang criminel qui sème la terreur à Gaza

Une milice armée par Israël dans la bande de Gaza se livre à la contrebande et à l’extorsion. Le dirigeant de ce gang criminel est un larbin du Shin Bet (les renseignements intérieurs israéliens) qui s’appelle Yasser Abou Shabab, a rapporté le Yediot Aharonot, vendredi 6 juin 2025, ajoutant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait reconnu, la veille, avoir armé une milice à Gaza prétendant l’utiliser contre le Hamas et ce, après que l’ancien ministre de la Défense Avigdor Lieberman ait révélé le pot aux roses. (Ph.Yasser Abou Shabab, un bandit du Sinaî au service des envahisseurs israéliens).

Imed Bahri

Le journal israélien a rapporté que le Shin Bet a orchestré, ces derniers mois, une opération secrète visant à armer une milice palestinienne à Gaza. «L’opération a été menée avec l’approbation directe de Netanyahu et visait à défier le Hamas dans le sud de la bande de Gaza en renforçant un groupe bédouin à Rafah qui s’oppose depuis longtemps au mouvement islamiste», rapporte le Yediot Aharonot.

Des dizaines voire des centaines de pistolets et de fusils AK-47 ont été transférés d’Israël au groupe de Rafah.

Une stratégie visant à affaiblir le Hamas

L’autre élément grave révélé concerne les liens entre la milice et le terrorisme international. Le journal indique que la milice ne serait pas affiliée à l’Etat islamique au Sinaï mais entretiendrait des liens économiques étroits avec cette organisation terroriste.

Un responsable israélien anonyme a affirmé que les membres de cette milice se concentrent principalement sur la contrebande, la prostitution et l’extorsion, et non sur la cause nationale palestinienne.

Le journal précise que les responsables de la sécurité ont discuté à plusieurs reprises pendant la guerre de la gestion des grandes quantités d’armes saisies à Gaza après le 7 octobre 2023. L’une des propositions consistait à réintroduire ces armes à Gaza et à armer les factions anti-Hamas et c’est ce qui s’est effectivement produit.

Les responsables de la sécurité ont déclaré que l’initiative provenait du Shin Bet qui entretient des liens de longue date avec la milice en question et que l’armée israélienne soutenait ce plan dans le cadre d’une stratégie plus large visant à affaiblir le Hamas.

Citant des responsables de la sécurité israélienne, sous couvert d’anonymat, le journal affirme que des membres de cette milice ont déjà porté atteinte au Hamas et l’ont défié, et continuent de le faire.

Le Yediot Aharonot rappelle que ce n’est pas la première fois qu’Israël arme des milices avec l’approbation de Netanyahu. Selon des rapports précédents, Israël aurait fourni des milliers de fusils à des groupes armés du plateau du Golan syrien pendant la guerre civile (2011-2024). Le journal ajoute: «Certains de ces combattants notamment ceux liés à Daech près de la frontière jordanienne refusent de restituer leurs armes. Des informations de longue date font également état de la fourniture par Israël d’armes et d’expertise militaire aux forces kurdes».

La milice criminelle armée par Israël à Gaza est menée par un certain Yasser Abou Shabab, un Bédouin de 32 ans originaire de Rafah. Sa milice se fait appeler les Forces populaires et prétendent protéger les civils et distribuer de l’aide humanitaire.

Il pillait des camions de l’Onu pour sa contrabande

Le journal rapporte qu’Abou Shabab s’est fait connaître après avoir été accusé d’avoir pillé des camions de l’Onu l’année dernière et d’avoir revendu des fournitures humanitaires destinées aux habitants de Gaza, accusations qu’il nie évidemment.

Lors d’une interview, il a affirmé n’avoir emporté que de la nourriture pour nourrir sa propre famille mais des témoins dont un chauffeur de camion ont affirmé que ses hommes avaient saisi des cargaisons entières.

Le bureau de presse du gouvernement à Gaza a confirmé à plusieurs reprises que des gangs armés soutenus par Israël pillaient la rare aide humanitaire entrant à Gaza sous le blocus israélien.

Israël ne recule devant aucune idée diabolique pour empoisonner la vie des Palestiniens et la rendre impossible afin de les acculer à quitter leur terre. Un génocide interminable qui ne connaît pas de répit même pas le jour de l’Aïd Al-Adha, vendredi dernier, où la Défense civile de Gaza a signalé que 38 personnes ont été tuées lors de diverses attaques israéliennes lancées dès l’aube.

La famine continue de frapper de plein fouet la population, les médicaments manquent cruellement et les personnes atteintes de maladies chroniques sont en train de mourir. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les criminels aux manettes en Israël lâchent les gangs criminels pour semer la terreur et accentuer l’enfer que vivent les Gazaouis.