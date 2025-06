Marche blanche à Porte d’Aix en hommage à Hichem et contre le racisme et l’islamophobie

Le député LFI Sébastien Delogu a annoncé qu’une marche blanche sera organisée dimanche à 10h à Porte d’Aix (Marseille) en hommage au Tunisien Hichem Miraoui, tué le 31 mai à Puget-sur-Argens dans le département du Var.

Ce rassemblement est organisé à l’appel de la famille de Hichem, précise le député, en rappelant que le caractère raciste de ce crime terroriste ne fait absolument aucun doute.

Cette marche blanche permettra de rendre hommage à Hichem et à également dénoncer me climat islamophobe de racisme et de haine, ajoute encore Sébastien Delogu : « Je serai présent et je vous appelle à venir massivement, sans signe distinctif, sans drapeau, en tant que citoyen, pour témoigner de votre soutien et pour honorer ensemble la mémoire de Hichem».

Rappelons que l’assassin, Christophe Belgembe présenté comme un profil ultra nationaliste, islamophobe et xénophobe a a été mis en examen jeudi pour « assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion ».

Y. N.