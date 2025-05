Aéroport de Tunis-Carthage | Deux voyageuses arrêtées avec plus d’un kilo d’or

Les services de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers ont saisi des bijoux en or (1,805 kg) dissimulés sous les vêtements de deux voyageuses tunisiennes.

Dans un communiqué publié ce mercredi 7 mai 2025, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé les deux voyageuses ont interceptées alors qu’elles s’apprêtaient à quitter le territoire tunisien et soumise à une fouille approfondie qui a permis la découverte de bracelets et colliers en or.

Les deux femmes ont été immédiatement remises aux services des douanes de l’aéroport, qui, après consultation du Parquet, ont transféré l’affaire à la brigade des recherches douanières pour la suite de l’enquête.

Y. N.