Tunis accueille le 1er Salon des Patients

La Tunisie accueille la 1ère édition du Salon des Patients les 16 et 17 mai 2025 au Palais des Congrès sous le thème «Le patient au cœur du système de santé».

Ce salon vise à placer le patient au cœur du système de santé en réunissant professionnels de santé, institutions, startups, associations, mutuelles, laboratoires, et acteurs du bien-être et de la finance.

Dans un monde en constante évolution, où les patients sont de plus en plus impliqués dans leur parcours de soin, ce salon vise à créer un espace de dialogue, d’information et d’engagement autour de la santé et du mieux-vivre avec la maladie.

Au programme : des panels animés par des professionnels de différentes spécialités, des témoignages de patients, et plus encore.

Parce que la santé est un droit pour lequel il faut lutter et non un luxe à souhaiter, ce salon s’adresse à tous les patients, quels que soient leur âge ou leur pathologie, mais aussi à leurs proches aidants, aux professionnels de santé, aux décideurs du secteur, et au grand public.

Porté par une équipe pluridisciplinaire et des partenaires publics et privés, le Salon des Patients vise à redonner une place centrale au patient dans l’écosystème de santé, à favoriser la prévention, à encourager la co-construction du parcours de soins, et à réduire les inégalités d’accès à l’information et aux services de santé.