La Tunisie se prépare à mieux lutter contre les pandémies

À l’instar de nombreux pays, la Tunisie a vu son système de santé fortement éprouvé par la pandémie de Covid-19. Trois milliards de dinars ont été mobilisés en urgence par l’État pour financer des mesures économiques et sociales en soutien aux ménages, aux entreprises, aux salariés, ainsi qu’aux populations vulnérables.

Pour prévenir de telles répercussions sanitaires et socioéconomiques à l’avenir, un projet ambitieux intitulé «Soutenir la Tunisie dans la mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réponse aux pandémies (PPR) dans le cadre d’une approche ‘Une seule santé’» est lancé.

Ce projet est mis en œuvre conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale (BM), en coordination étroite avec le ministère de la Santé et celui de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le projet inscrit la Tunisie dans la dynamique mondiale de réduction des risques épidémiques et pandémiques, à travers des actions concrètes de prévention et de préparation. Il s’articule autour de l’approche intégrée «Une seule santé», qui reconnaît l’interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale.

La Tunisie a bénéficié de l’enveloppe maximale allouée lors du deuxième cycle de financement du Fonds de lutte contre les pandémies, avec une subvention de 25 millions de dollars.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été assurée par le ministre de la Santé, son collègue de l’Agriculture, les représentants de l’OMS, de la FAO et de la BM, en présence des représentants des institutions nationales.

L’événement a également réuni des représentants des bénéficiaires directs et indirects du projet, témoignant ainsi d’un large engagement multisectoriel en faveur de la prévention et de la réponse aux pandémies.

L’atelier de lancement marque le début de la mise en œuvre technique des différentes composantes du projet. Il symbolise l’engagement collectif des parties prenantes dans une dynamique fondée sur l’échange, la concertation et la coopération.

À terme, la Tunisie sera mieux équipée pour faire face aux menaces pandémiques. Il sera question de doter le pays d’un système fonctionnel d’alerte précoce et de surveillance intégrée des maladies, de renforcer les capacités des laboratoires, notamment en les accompagnant vers l’accréditation, et de développer une stratégie nationale de communication des risques, d’engagement communautaire et de gestion de l’infodémie.

Parallèlement, des ressources humaines multidisciplinaires seront renforcées et mobilisées pour assurer efficacement l’ensemble des phases de préparation, de prévention et de réponse aux pandémies.

Ce projet constitue une avancée majeure pour la résilience sanitaire de la Tunisie et sa capacité à anticiper et répondre efficacement aux pandémies futures.

