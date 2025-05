Tunisie : Les travailleuses agricoles manifestent pour leurs droits (Photos)

Les travailleuses agricoles ont manifesté, ce mercredi 7 mai 2025 à l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis, et rendu hommage à leurs collègues tragiquement disparues dans des accidents à bord de véhicules tristement surnommés les « camions de la mort »

La marche, partie de l’emblématique avenue Habib Bourguiba et passant par la place des Droits de l’Homme, a servi de prélude à leur deuxième conférence nationale qui se tiendra au Palais des Congrès, , un événement crucial placé sous le signe de la revendication et de l’espoir.

Les centaines de travailleuses du secteur agricole venues des différentes régions du pays ont défilé ce jour pour réclamer leurs droits à Tunis, où une atmosphère poignante a régné.

Quant à la conférence « voix des travailleuses agricoles », elle vise à rappeler la nécessité de protéger les droits économiques et sociaux des travailleuses en tant que partie intégrante du tissu économique, et à activer la loi n° 51 de l’année 2019 relative à la création d’une catégorie de transport dédiée aux travailleurs agricoles, ainsi que le décret-loi n° 04 relatif au régime de protection sociale des travailleuses agricoles, indique Aswat Nissa, l’une des association organisatnt et soutenant ce mouvement.

Cette conférence représente un moment clé pour amplifier la voix de ces femmes courageuseset battantes mais trop souvent invisibilisées et pour exercer une pression collective afin que les promesses législatives se traduisent enfin en actions concrètes sur le terrain.