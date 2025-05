Météo | Tunisie : Averses orageuses attendues cette nuit

Le temps restera propice au développement de cellules orageuses durant la fin de cette journée du mardi 6 mai 2025 ainsi que cette nuit, avec des pluies éparses et temporairement orageuses attendues dans le nord et localement dans le centre du pays.

Ces averses pourront être parfois intenses et accompagnées de chutes de grêle dans certaines zones et le vent soufflera fort au sud du pays et sera moins violent au nord et au centre, indique un communiqué de l’Institut national de la météorologie.

Les températures nocturnes oscilleront entre 13 et 18 degrés dans le nord et le centre, et entre 19 et 23 degrés dans le reste du pays, atteignant même 26 degrés à l’extrême sud.

Y. N.