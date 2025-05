CNTS & ATPDS | Solidarité : Don de sang à l’Institut français

L’Institut français de Tunisie (IFT) ouvre les portes de sa galerie jeudi 15 mai 2025 de 10h à 17 h pour une collecte de sang.

Cette journée de solidarité est organisée par l’IFT, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et l’Association tunisienne pour la promotion du Don de Sang (ATPDS).

Cette contribution qui est essentielle pour sauver des vies, s’adresse aux personnes âgée de 18 à 65 ans, pesant au moins 50 kg et reconnues médicalement aptes après un contrôle sur place.

Les organistauers rappellent que les hommes peuvent donner jusqu’à 5 fois par an et les femmes, jusqu’à 3 fois par an avec un intervalle de

8 semaines pour les hommes et de 12 pour les femmes.

« Les donneurs de groupe O sont particulièrement recherchés ! Alors, seul(e), entre amis, collègues ou en famille… venez faire un geste qui compte », lit-on encore dans la note.