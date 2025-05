Accélérer la transition écologique des systèmes agroalimentaires en Tunisie

L’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (Iresa), en partenariat avec l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), a organisé, le 7 mai 2025 à Tunis, un atelier de restitution des résultats des Desk Reviews menés dans le cadre du programme «Appui au développement durable dans le secteur de l’agriculture et de la pêche artisanale en Tunisie» (Adapt) de l’Union européenne (UE).

Cet événement a réuni les acteurs clés du secteur agricole, de la pêche et de l’aquaculture en Tunisie, notamment des représentants de la recherche, du développement, de la profession, des institutions financières et des organisations internationales. Il visait à présenter et discuter les résultats des recherches menées sur six systèmes de production : mixte élevage et grandes cultures, oasien, oléicole, agro-industriel, agro-sylvo-pastoral, et pêche et aquaculture.

Face aux défis du changement climatique, de la dégradation des sols, de la crise de l’eau et de la vulnérabilité des systèmes agroalimentaires tunisiens, cette initiative répond à un besoin urgent de transition vers des modèles plus résilients.

A travers cet atelier, organisé dans le cadre d’Adapt, l’Iresa et l’AICS ont souhaité partager les connaissances sur les performances actuelles et les indicateurs de durabilité environnementale, territoriale et économique des principaux systèmes de production tunisiens, orienter les opérateurs du secteur privé (investisseurs, institutions de financement, bureaux d’études et accompagnateurs,..) vers des modèles plus durables et résilients et sensibiliser les parties prenantes sur le rôle stratégique du Fonds d’appui Adapt-Invest, pour accompagner la transition écologique du secteur agricole.

Lors de l’ouverture, la directrice générale de l’Iresa, Prof. Salwa Bornaz a rappelé l’importance de mobiliser la recherche scientifique et l’innovation au service de la durabilité. Elle a souligné que «ce projet s’aligne bien avec la stratégie de l’Iresa orientée vers des projets de recherche à impact sur le développement du système alimentaire».

Le représentant de la délégation de l’UE en Tunisie, Stéphane Brossard, attaché de Coopération, a, quant à lui, salué la dynamique instaurée à travers Adapt : «Le programme reflète l’engagement de l’Union européenne pour accompagner la transition écologique en Tunisie. À travers le Fonds d’appui Adapt-Invest, l’UE soutient les opérateurs économiques prêts à s’engager dans cette voie durable et accompagne les institutions qui feront progresser vers plus de durabilité.»

La journée s’est structurée autour d’une session plénière présentant les résultats des analyses documentaires par système de production, suivie de sessions de travaux de groupe permettant un dialogue approfondi entre les parties prenantes. Ces échanges ont permis de valider les indicateurs proposés et d’élaborer des recommandations concrètes pour leur application dans le cadre du Fonds d’appui.

Dr. Fatma Trabelsi, coordinatrice nationale de l’unité de pilotage Iresa, a conclu la journée en déclarant : «Les indicateurs de durabilité environnementale et territoriale que nous avons validés aujourd’hui constitueront des outils essentiels pour guider les investissements vers des systèmes agroalimentaires véritablement durables et inclusifs.»

Communiqué.