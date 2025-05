Rapatriement des migrants │ La Tunisie appelle à davantage de soutien de l’OIM

La mise en œuvre de plusieurs programmes et projets, notamment dans les domaines de la lutte contre l’immigration irrégulière et de la promotion du rapatriement volontaire, a été au centre des discussions entre le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, et la directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, lors de sa visite cette semaine en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ont également été abordées lors de la rencontre.

«La Tunisie ne sera ni un point de transit ni une base pour les migrants irréguliers», a réitéré Nouri, soulignant «l’approche globale adoptée par la Tunisie pour lutter contre la migration irrégulière conformément aux normes internationales des droits de l’homme, malgré les mensonges et les rumeurs qui ont pris la forme de campagnes malveillantes visant à cacher les efforts déployés pour fournir protection, abri et assistance à ces migrants».

«La solution doit être humanitaire et collective», a déclaré Nouri, soulignant la nécessité de mettre fin à la migration irrégulière, de s’attaquer à ses causes profondes et de redoubler d’efforts internationaux et régionaux pour lutter contre le crime de la traite des êtres humains.

Le ministre Nouri a demandé à la DG de l’OIM d’accélérer le programme de rapatriement volontaire des migrants irréguliers afin de limiter ses répercussions sécuritaires, économiques et sociales.

Le ministère de l’Intérieur s’efforce, dans le cadre de son mandat, de surmonter toutes les difficultés en répondant positivement aux demandes du bureau tunisien de l’OIM.

De son côté, Amy Pope a salué la rencontre fructueuse avec le président tunisien Kaïs Saïed, l’approche de la Tunisie face à la migration irrégulière et les progrès réalisés dans le rapatriement volontaire des migrants et s’est engagée à intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des migrants irréguliers pour les encourager à retourner volontairement dans leurs pays d’origine, tout en œuvrant à s’attaquer aux causes profondes du phénomène en soutenant le développement dans les pays d’origine.