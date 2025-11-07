Tunisie | Issam Chebbi en grève de la faim

Depuis sa cellule, le secrétaire général du parti Al-Joumhouri Issam Chebbi est entrée en grève de la faim ce vendredi 7 novembre 2025.

Cette décision a été prise « pour défendre l’indépendance de la justice et pour réclamer la libération de tous les détenus politiques et d’opinion en Tunisie», affirment ses proches et son parti.

Issam Chebbi a ajouté qu’il souhaite, par cette grève de la faim, « résister à l’injustice et à la tyrannie en Tunisie » et réclamer « l’indépendance de la justice ainsi que la libération de tous les détenus d’opinion en Tunisie ».

« Je ne déteste pas la vie et je n’aime pas la mort cependant je préfère une mort digne pour mon droit et le droit du peuple à la liberté et à la dignité, plutôt que de vivre entre les fosses. C’est pourquoi j’ai décidé de résister à l’oppression et à la tyrannie… Vive la liberté, vive la Tunisie. », a indiqué Issam Chebbi, dans un message transmis par ses proches.

