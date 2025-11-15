Festival de la gastronomie indienne à Tunis

Dans le cadre des Journées de l’Inde en Tunisie, l’ambassade de l’Inde à Tunis organise un Festival de la gastronomie indienne du 13 au 16 novembre 2025 au restaurant Azur à Four Seasons Hotel à Gammarth, La Marsa, Tunis.

Ce voyage culinaire exceptionnel, organisé en collaboration avec India Tourism Development Corporation Ltd. (ITDC), offre aux gourmets et aux passionnés de culture tunisiens une occasion unique de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine culinaire indien.

Les convives pourront déguster une sélection exquise de spécialités Indiennes authentiques, spécialement concoctées et préparées par les chefs renommés de l’ITDC, M. Chandan et M. Arjun.

Bien plus qu’une simple vitrine gastronomique, le festival invite les visiteurs à s’immerger dans la richesse des saveurs, des couleurs, de la musique et des traditions Indiennes, célébrant ainsi l’esprit de l’Inde à travers sa cuisine, son ambiance et sa chaleur culturelle.

L’ambassadrice Khobragade avec chefs Chandan et Arjun.

L’événement a été inauguré le 13 novembre par l’ambassadrice Dr. Devyani Uttam Khobragade, en présence de la direction de l’hôtel et d’invités de marque : des membres du corps diplomatique et d’organisations internationales, le consul honoraire de Tunisie à Bengaluru, ainsi que des personnalités des médias et des blogueurs culinaires.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadrice Khobragade a mis en lumière la richesse et la diversité de la gastronomie Indienne et a souligné que la cuisine Indienne ne se résume pas au goût, mais qu’elle est aussi une harmonie, une explosion de couleurs et une véritable célébration de la vie.