Football | L’Espérance demande des arbitres étrangers pour son match contre l’Etoile à Sousse

Dans un communiqué publié ce mardi 31 mars 2026, l’Espérance de Tunis informe ses supporters et la communauté sportive qu’elle a officiellement demandé à la Fédération tunisienne de football, au bureau directeur de l’Étoile du Sahel et à la Direction nationale de l’arbitrage la désignation d’une équipe arbitrale européenne complète pour la rencontre entre les deux équipes, prévue le samedi 4 avril au Stade de Sousse.

L’Espérance soutient donc la demande de l’Étoile auprès de la FTF concernant la désignation d’une équipe arbitrale européenne complète, comprenant à la fois les arbitres de terrain et les arbitres assistants vidéo (VAR).

L’Espérance a également annoncé dans le même communiqué sa volonté de prendre en charge 50 % des frais liés à la venue de cette équipe arbitrale, après que la FTF a informé l’Étoile que le coût de cette venue était estimé à 50 000 dinars tunisiens.

«Cette position s’inscrit dans l’engagement de l’Espérance de Tunis à garantir des matchs disputés dans un climat sportif sain et avec un haut niveau de compétitivité, assurant ainsi l’égalité des chances et servant au mieux les intérêts du football tunisien», lit-on dans le communiqué.