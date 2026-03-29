Equipe de Tunisie de football | L’ère Lamouchi démarre avec une victoire

Pour son premier match sous la direction de l’entraîneur Sabri Lamouchi, l’équipe de Tunisie de football a remporté une victoire 1-0 contre Haïti lors d’’un match amical disputé aujourd’hui, dimanche 29 mars 2026, à Toronto, au Canada, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026.

Ce match a offert au nouveau sélectionneur national une occasion précieuse d’évaluer les capacités des nouveaux venus comme Rani Khedira, Rayan Elloumi, Ghaith Zaalouni et Adam Arous.

L’équipe de Tunisie, privée de plusieurs joueurs clés, en particulier en défense (Montasser Talbi et Dylan Bronn) et au milieu de terrain (Hannibal Mejbri), disputera un deuxième match amical contre le Canada le 31 mars.

Sebastian Tounekti, l’attaquant du Celtic Glasgow, a ouvert le score pour la Tunisie à la 7e minute, sur une passe d’Ismail Gharbi, qui évolue à Augsbourg en Allemagne.

Durant ce stage de préparation, Lamouchi travaillera à mieux connaître les joueurs et à évaluer leur préparation physique, technique et mentale, ainsi que leur capacité d’adaptation à ses idées tactiques. Il finalisera ensuite sa sélection lors de la dernière phase de préparation à la Coupe du Monde, qui comprend deux matchs amicaux importants début juin contre l’Autriche et la Belgique.

Il est à noter que l’équipe de Tunisie évoluera dans le groupe F de la Coupe du Monde, aux côtés des Pays-Bas, du Japon et du vainqueur du deuxième barrage européen (Suède ou Pologne). Haïti jouera dans le groupe C avec le Brésil, l’Écosse et le Maroc.

Pour le match d’aujourd’hui, Lamouchi alignait la composition suivante : Sabri Ben Hassen – Adam Arous – Mohamed Amine Ben Hamida – Ghaith Zaalouni (Moataz Nefati) – Mortadha Ben Ouanes – Ellyes Skhiri – Rani Khedira (Mohamed Haj Mahmoud) – Ismail Gharbi (Elias Saad) – Sebastian Tounekti (Louay Ben Farhat) – Khalil Ayari. (Sayfallah Ltaif) – Rayan Elloumi (Hazem Mastouri).