NCAA | Doublé historique pour les champions tunisiens Hafnaoui et Jaouadi

Dans la nuit de ce vendredi 27 à samedi 28 mars 2026, lors de la finale du 500 yards du championnat des universités américaines (NCAA), les champions tunisiens, Ahmed Hafnaoui et Ahmed Jaouadi, ont littéralement survolé la compétition, s’emparant des deux plus hautes marches du podium.

C’est ce qu’annonce avec fierté la Fédération tunisienne de natation en précisant que la course a été haletante jusqu’au tout dernier virage : « dans un coude-à-coude intense, nos deux prodiges de la natation ont prouvé, une fois de plus, que la Tunisie est devenue une véritable terre de champions ».

Ahmed Ayoub Hafnaoui a ainsi décroché la médaille d’or avec un chrono impressionnant de 4:06.56. Juste derrière lui, son compatriote Ahmed Jaouadi s’est paré de la médaille d’argent avec un temps remarquable de 4:06.90.

« Cet accomplissement est une fierté nationale qui dépasse le cadre du sport. En s’adjugeant le sommet du podium dans l’un des championnats les plus compétitifs au monde, Hafnaoui et Jaouadi écrivent une nouvelle page d’histoire, confirmant que le talent tunisien n’a aucune limite», a encore commenté la fédération.

Y. N.