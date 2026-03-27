Tabarka | Le siège du Corail sportif vandalisé et incendié par des inconnus

Nuit de désolation pour le Corail sportif de Tabarka : Des inconnus ont vandalisé et mis le feu au siège du club durant la nuit de jeudi 26 à vendredi 27 mars 2026.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du club, des individus qui n’ont pas encore identifiés se sont introduits par effraction dans les locaux et ont dégradé des portes, des meubles et des fenêtres, ainsi que divers équipements sportifs et administratifs, avant d’y mettre le feu.

Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes et identifier les auteurs de cet acte criminel, sachant que selon les premiers éléments, l’acte criminel est privilégié, indique encore le Corail sportif de Tabarka.

Y. N.