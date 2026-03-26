Historique | Ahmed Jaouadi s’offre l’or et un record du monde de légende en NCAA

​Le prodige de la natation tunisienne, Ahmed Jaouadi, a marqué les esprits lors de la première journée des finales de la première division du championnat NCAA de natation. En remportant l’or, il a fait voler en éclats le précédent record du monde.

Ahmed Jaouadi a réalisé une performance monumentale en s’adjugeant la médaille d’or du 1650 yards nage libre, se félicite le ministère de la Jeunesse et des sports en précisant qu’en bouclant la distance en 14:10:03, le champion tunisien a surpassé l’ancien record du monde détenu par l’Américain Bobby Finke.

Une prouesse qui confirme le statut de Jaouadi parmi l’élite mondiale de la discipline, commente encore la même source.

​La soirée a également été marquée par la prestation remarquable de l’autre champion olympique et mondial tunisien, Ahmed Ayoub Hafnaoui. Engagé dans la série finale, Hafnaoui a signé un nouveau record personnel avec un temps de 14:22.64.

​Malgré une course acharnée, il termine au pied du podium à la quatrième place. Il s’en est fallu de quelques fractions de seconde pour que le champion tunisien ne décroche la médaille de bronze et ne partage le podium avec son compatriote Ahmed Jaouadi.

​« Ce doublé de performances confirme, une fois de plus, la domination et l’excellence des nageurs tunisiens sur la scène internationale. La délégation tunisienne brille de mille feux dans l’une des compétitions universitaires les plus exigeantes au monde», lit-on encore dans le communiqué.

Et d’ajouter : « ​Toutes nos félicitations à Ahmed Jaouadi pour ce titre historique et un grand bravo à Ahmed Ayoub Hafnaoui pour son abnégation et son immense talent. La Tunisie peut être fière de ses champions »