Mission accomplie pour René Trabelsi : le cap des 9 millions de touristes dépassé

René Trabelsi ou le Tunisien qui s’est démené pour son pays.

A quelques jours de la fin de 2019 et du terme de son mandat de ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi peut être fier de la copie de son département. Il a tenu sa promesse : la barre des 9 millions de touristes en 2019 est franchie et le train du tourisme tunisien est à nouveau sur les rails. Son successeur n’aura qu’à suivre la voie ainsi tracée…

René Trabelsi a appliqué scrupuleusement le proverbe «chose promise, chose due. »

En Effet, selon les chiffres de son département, près de 9.030.000 touristes ont séjourné dans notre pays du 1e janvier au 10 décembre, soit une progression de 14,1% en comparaison avec la même période de l’année dernière.

Toujours sur la même lancée et avec les mêmes assurance et optimisme qui le caractérisent, notre ministre du Tourisme et de l’Artisanat a déclaré, lors d’une rencontre avec la presse hier, vendredi 20 décembre 2019, que l’année 2019 finira avec un total de 9.550.000 touristes qui auront visité la Tunisie. L’afflux des fêtes de fin d’année, notamment des voisins algériens, va permettre d’atteindre ce chiffre que beaucoup pensaient difficile à atteindre.

D’ailleurs, au 10 décembre, 2,7 millions d’Algériens ont visité notre pays et 900.000 Français. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à reprendre le chemin de la Tunisie, après l’avoir boudée. On est certes encore loin des 1,4 million de 2010, mais ce chiffre pourrait être dépassé au cours des deux prochaines années, estime M. Trabelsi. Il y a un problème de dessertes aériennes et des changements de destinations opérés par certains tours opérateurs, mais les choses ne tarderont pas à rentrer dans l’ordre.

Bien évidemment, ce nombre de visiteurs se traduit en revenus sonnants et trébuchants: notre industrie du tourisme a récolté 1,88 milliard de dollars, soit plus de 5,32 milliards de dinars tunisiens (MdDT), du 1e janvier au 10 décembre 2019. Et ces recettes ont été en hausse de 36,6% par rapport à celles de l’année dernière durant la même période.

Il n’y a aucun mystère en cette réussite exceptionnelle. Il s’agissait tout simplement d’un ministre compétent et d’une équipe de collaborateurs sérieux, qui ont pu et su travailler et tirer avantage du rétablissement et du renforcement de la sécurité dans notre pays.

M. Ch.