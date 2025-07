Santé | Tunisie : Suspension de la grève des jeunes médecins

A l’issue d’une rencontre organisée dans la soirée de ce mercredi 2 juillet 2025 au siège du Conseil national de l’Ordre des médecins, un accord de principe a été trouvé entre l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) et les autorités de tutelle.

L’OTJM a publié un communiqué ce soir pour annoncer la nouvelle en précisant qu’une réunion est prévue demain jeudi 3 juillet 2025 entre des représentants de l’OTJM et ceux ministère de la Santé ainsi que des membres de l’Ordre.

La même source a par ailleurs indiqué que la grève initialement prévue pour demain, a été suspendue, tout comme les réquisitions imposées par les gouverneurs aux internes et résidents.

En attendant l’issue des négociations et les décisions du bureau national de l’organisation, les jeunes médecins sont invités à reprendre leurs postes, ajoute la même source qui n’a pas manqué de remercier ses membres pour leur engagement et leur détermination et les a appelés à rester unis et mobilisés.