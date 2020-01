Mission tunisienne au Salon des costumes, robes de mariée et de soirée en Turquie

Partagez 0 Partages

L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (API) organise une mission d’hommes d’affaires tunisiens en Turquie pour participer au salon IF Wedding Fashion Izmir, dédié aux robes de mariées, aux costumes, et aux robes de soirées, du 21 au 24 janvier 2020 (vidéo).

Le salon, organisé par İzmir Fair Services Culture and Art Affairs Trade Inc., se tiendra dans sa 14e édition au centre d’exposition de la ville d’Izmir, Fuarizmir.

Le salon est présenté dans une brochure, et dans une vidéo.

Le salon réunira tous les professionnels concernés par le secteur, à savoir les grossistes et les détaillants, les designers, les exportateurs et importateurs, les chaînes de magasins, etc.

A. M.