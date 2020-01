Hager Barcous quitte Ennahda : C’est la 3e démission du parti islamiste en 24h

Après Hichem Larayedh et Zied Boumakhla, qui ont démissionné, hier, d’Ennahdha, c’est autour de Hager Barcous, responsable de la région côte d’Azur, en France du parti islamiste, de jeter l’éponge. Elle explique les raisons de son départ en écrivant notamment : «Je ne me reconnais plus dans ses actions, ni dans son discours, ni dans ses décisions».

«Aujourd’hui, tout s’arrête. Ce lien solide que j’ai fondé avec Ennahdha a fondu, du moment qu’un comportement patriarcal et paternaliste à la fois a été d’usage au sein de notre bureau régional France Sud et qu’aucun responsable n’a pris ma défense», a écrit Hager Barcous dans un long post Facebook, publié dans la soirée du mercredi 15 janvier 2020.

«Suite à cet harcèlement moral que j’ai subi, à ces atteintes à ma dignité et à ces injures, je me suis adressée aux instances compétentes internes espérant retrouver mon honneur mais en vain», a-t-elle encore déploré, en ajoutant : «On peut tolérer certains dépassements mais quand ça devient une habitude, quand ça cautionne certaines attitudes injustes , je dis stop. ça ne me convient plus».

Cela fait 9 ans que Hager Barcous a rejoint Ennahdha, en tant qu’adhérante, avant de se voir confier des responsabilités : «J’ai été membre du bureau de Nice, puis responsable régional des jeunes de France Sud et j’ai fini par me faire élire en 2018 en tant que responsable de la région côte d’Azur qui s’étend de Menton jusqu’à Cannes passant par la Corse», a -t-elle rappelé.

La jeune femme assure, cependant, que cette expérience au sein de ce parti a marqué sa vie, et qu’elle lui a permis de mûrir et de «construire un lien à la fois émotionnel et politique».

«Certains d’entre vous ont enregistré mon numéro sur leur téléphone Hager Ennahdha, d’autres m’appellent Ennahdha tout court. J’ai connu énormément de gens grâce à réseau et je suis reconnaissante à beaucoup d’entre vous pour tout ce que vous m’avez apportée», a-t-elle encore ajouté.

Cette nouvelle démission parmi les jeunes leaders d’Ennahdha renforce davantage l’idée de cette fraction entre la direction historique et la nouvelle génération du parti islamiste.

Y. N.