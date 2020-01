Trente-six enfants de terroristes tunisiens, bloqués dans les prisons libyennes

Le consul général de Tunisie en Libye, Taoufik Guesmi, a indiqué que 36 enfants de terroristes tunisiens sont encore bloqués dans les prisons de Misrata et Tripoli en Libye, avec leurs mères, incarcérées et poursuivies par les autorités libyennes pour des affaires de terrorisme.

Taoufik Guesmi a précisé aujourd’hui, vendredi 24 janvier 2020, dans une déclaration à l’agence TAP, que 10 mères et leurs 15 enfants sont dans les prisons de Mesrata et que 10 autres et leurs 21 enfants sont dans les prisons de Tripoli.

«Le rapatriement de ces enfants, dépend de l’aboutissement du processus judiciaire entre la Tunisie et la Libye», a-t-il souligné en espérant voir la justice libyenne, prioriser l’intérêt des enfants, en autorisant leur retour en Tunisie, afin de les réintégrer dans leurs familles ou dans des centres spécialisés, a-t-il ajouté.

Rappelons que 6 enfants de terroristes tunisiens, mort à Syrte, ont été rapatriés, hier, et reçu par le président de la république, Kaïs Saïed, au Palais de Carthage.

Leur rapatriement est le fruit d’un effort des autorités et associations tunisiennes ainsi que du Croissant rouge de Misrata, qui les a pris en charge depuis 2016.

Y. N.