Affaire Madison : Des jugements allant du non-lieu à 1 an de prison contre les agresseurs du père

Partagez 1 Partages

Trois individus parmi les accusés d’avoir agressé Wissem Boulifa, père d’Adam Boulifa, dans le cadre de l’affaire Madison, dont deux agents de sécurité du restaurant, ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à un an.

C’est le verdict rendu aujourd’hui, mardi, 28 janvier 2020, par le tribunal de première instance de Tunis qui a décidé un non-lieu pour 2 autres accusés.

Selon la radio Mosaïque FM, le non-lieu concerne le directeur du restaurant et un serveur, alors que la peine d’un an d’emprisonnement est à l’encontre d’un client présent ce soir-là et que celle de 6 mois d’emprisonnement est prononcée contre 2 agents de sécurité qui avaient violemment fait sortir Wissem Boulifa du restaurant.

Notons que le tribunal n’a pas encore émis de jugement concernant l’affaire du meurtre d’Adam Boulifa, tué par les agents de sécurité lors de la même soirée.

C. B. Y.