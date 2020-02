Kairouan : Maher Zid accusé d’entraver l’interrogatoire d’un salafiste au poste de police d’Al-Mansoura

Le bureau régional du Syndicat des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité publique (SFDGSP) à Kairouan accuse le député Al-Karama, Maher Zid, d’avoir empêché les agents du poste de la sûreté nationale d’Al-Mansoura, d’interroger un salafiste !

Dans un communiqué, publié hier, samedi 1er février 2020, le SFDGSP a indiqué que Maher Zid, accompagné d’un avocat et de 2 autres membres de la coalition Al-Karama, s’est rendu, vendredi dernier, au poste de police, où un salafiste devait être interrogé.

«Maher Zid qui n’est pas avocat, s’est permis de demander au salafiste de quitter les lieux, arguant l’irrégularité des procédures de l’interrogatoire et empêchant les agent d’accomplir leur travail», déplore le syndicat, en assurant que ce n’est pas la première fois qu’un tel abus est enregistré, et en dénonçant une menace sur l’institution sécuritaire.

D’autre part, le syndicat a appelé au respect de la neutralité de l’institution sécuritaire, tout en rappelant qu’il se réserve le droit de saisir la justice.

De son côté Maher Zid a répondu à cette accusation en expliquant qu’il a effectué une visite de routine au poste de police en sa qualité de représentant du peuple (sic!), pour demander les raisons pour lesquelles un certain nombre de citoyens se sont vu refuser leur passeport, «certains attendaient depuis plus d’un an pour recevoir ce document administratif», a-t-il écrit, aujourd’hui, sur son compte Facebook, tout en accusant le Syndicat de diffamation et de provocation.

Le député islamiste, ancien greffier qui fût condamné plusieurs fois pour diffamation et pour avoir subtilisé et diffusé des documents de justice relatifs à des affaires terroristes, a également dénoncé la publication, par le syndicat, de ses photos extraites des vidéos filmées par les caméras de surveillance dudit poste de police (qu’il a publiées à son tour).

Il a aussi demandé «au ministre de l’Intérieur de présenter des excuses», et appelé «le pôle antiterroriste d’ouvrir une enquête suite à la diffusion du communiqué du SFDGDSP»…

Y. N.